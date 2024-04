Die Stimmung in Unternehmen in Grossbritannien hat sich im April überraschend verbessert. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex stieg zum Vormonat um 1,2 Punkte auf 54,0 Zähler, wie S&P am Dienstag in London mitteilte. So gut war die Unternehmensstimmung zuletzt im Mai 2023 gewesen. Analysten hatten nach dem Rückgang im Vormonat im Schnitt einen weiteren Rücksetzer auf 52,6 Punkte erwartet.