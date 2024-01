Die Stimmung in Unternehmen in Grossbritannien hat sich zu Beginn des Jahres überraschend weiter aufgehellt und den höchsten Wert seit über einem halben Jahr erreicht. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex stieg zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 52,5 Zähler, wie S&P am Mittwoch in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen unveränderten Indexwert von 52,1 Punkten erwartet. Sowohl im Bereich Dienstleistungen als auch in den Industrieunternehmen hellte sich die Stimmung auf.

24.01.2024 11:12