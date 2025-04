Die Stimmung in den Unternehmen Grossbritanniens hat sich im April stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 3,3 Punkte auf 48,2 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit 29 Monaten. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang auf 50,4 Punkte gerechnet.