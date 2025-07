Die Stimmung in den Unternehmen Grossbritanniens hat sich im Juli überraschend deutlich eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 51,0 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf 51,8 Punkte erwartet.