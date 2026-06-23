«Was die Wachstums- und Inflationsaussichten angeht, hängt vieles von den Fortschritten bei der Beendigung des Konflikts im Nahen Osten ab», kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global. «Doch auch hierzulande sehen wir Anzeichen dafür, dass das instabile politische Umfeld das Vertrauen der Unternehmen erschüttert und Ausgaben verzögert; auch hier muss sich die Lage beruhigen, um eine bessere Grundlage für eine Wiederbelebung des Wirtschaftswachstums zu schaffen.»