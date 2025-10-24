Die Stimmung in den Unternehmen Grossbritanniens hat sich im Oktober stärker als erwartet verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf 51,1 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen moderateren Anstieg auf 50,5 Punkte erwartet. Der Indikator signalisiert eine leichte Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität, da er über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt.