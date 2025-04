Die Stimmung in den Unternehmen Grossbritanniens hat sich im März nicht so stark wie erwartet verbessert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 51,5 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 52,0 Punkten gerechnet. Der Indikator signalisiert damit aber weiterhin Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität, da er über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt.