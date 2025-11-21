Deutliche Unterschiede zeigten sich in den Teilbereichen der Wirtschaft. Die allgemein trübere Stimmung erklärt sich durch einen Dämpfer im Bereich Dienstleistungen. Hier fiel der Indexwert von zuvor 52,3 Punkten überraschend stark auf 50,5 Punkte. In den Industriebetrieben hellte sich die Stimmung hingegen unerwartet auf; der Indikator stieg knapp über die Expansionsschwelle.
Nach Einschätzung von Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global Markt Intelligence, leiden Unternehmen in Grossbritannien unter einer schwachen Nachfrage und einem zunehmenden Wettbewerb. Sie seien daher teilweise gezwungen, die Preise zu senken, um mehr Umsätze zu erzielen./jkr/mis
(AWP)