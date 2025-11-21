Die Stimmung in den Unternehmen Grossbritanniens hat sich im November unerwartet stark eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 50,5 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Zwar signalisiert der Indexwert weiterhin eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten, er näherte sich aber der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten. Volkswirte hatten mit einem Stimmungsdämpfer gerechnet, aber im Schnitt 51,8 Punkte erwartet.