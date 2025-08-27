Terroristen hatten zuletzt ein Propaganda-Video veröffentlicht, in dem Rom, der auch deutscher Staatsbürger ist, abgemagert und ausgezehrt zu sehen war. «Seitdem ist ein Monat vergangen, und nichts wird getan», sagte Braslavski. Regierungschef Netanjahu zeigte sich zuletzt laut Medienberichten nur zu einem umfassenden Abkommen bereit, also einer Vereinbarung, die die Freilassung aller Geiseln auf einmal vorsieht und den Krieg zu Israels Bedingungen beendet. Eine Waffenruhe, während der nur ein Teil der Geiseln freikäme, soll er - auch unter dem Druck seiner ultrarechten Koalitionspartner - nicht mehr anstreben.