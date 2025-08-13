Dieses Thema haben laut früheren Angaben Bankrat und Direktorium der SNB ausgewählt. Konkret sollen die neuen Noten die Topografie der Schweiz anhand von sechs Höhenlagen abbilden. So sind das für die 10-Franken-Note die «Tiefenlagen» (u.a. Grossstädte), für die 20er-Note das Mittelland, für die 50er- der Jura und für die 100er-Note die Voralpen. Für 200 Franken steht das Gebirge und für die 1000er-Note das Hochgebirge im Zentrum.