Mehrere Ministerien und staatliche Einrichtungen in Frankreich sind von einer gross angelegten Cyberattacke getroffen worden. Seit Sonntagabend seien mehrere staatliche Stellen von Computerangriffen mit «beispielloser Intensität» heimgesucht worden, teilte die Regierung am Montag mit, wie französische Medien berichteten. Bereits am Abend sei ein Krisenstab aktiviert worden, um Gegenmassnahmen zu ergreifen. Die Auswirkungen der Angriffe seien für die meisten staatlichen Dienste reduziert und der Zugang zu den staatlichen Websites wiederhergestellt worden, hiess es.

11.03.2024 19:07