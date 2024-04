Viele grosse Unternehmen in Deutschland stehen dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in Bewerbungsverfahren offen gegenüber. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben, an der sich 16 der 40 Dax -Unternehmen beteiligten. Anwendungen mit KI werden demnach schon heute sowohl von Bewerbern als auch von Personalabteilungen genutzt.