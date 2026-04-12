Die Flotte mit der schwedischen Klima- und Menschenrechtsaktivistin Greta Thunberg, die auch von Prominenten wie US-Schauspielerin Susan Sarandon und dem «Game of Thrones»-Darsteller Liam Cunningham unterstützt wurde, konnte sich im Oktober nur bis auf etwa 70 Seemeilen dem Gaza-Streifen nähern. Viele Schiffe mussten die Fahrt aufgrund technischer Probleme oder schlechten Wetters abbrechen. Rund 20 Schiffe wurden von der israelischen Marine abgefangen, die die über 300 Aktivisten festsetzte und erst nach Tagen wieder freiliess.