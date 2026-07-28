Am günstigsten schnitt dabei die Migros Bank mit 491 Franken ab, gefolgt von der Zürcher Kantonalbank mit 597 Franken und der Bank Valiant mit 607 Franken. Am anderen Ende stehen die Luzerner Kantonalbank mit 794 Franken, Raiffeisen mit 821 Franken und am teuersten die UBS mit 964 Franken.