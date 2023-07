Insgesamt lag die Zahl der Jobinserate auf den Webseiten der zehn wichtigsten und grössten Schweizer Banken im Juni 7 Prozent tiefer als noch im Mai. Das geht aus einer Analyse des Jobportals Indeed hervor. Indeed erfasst für die Nachrichtenagentur AWP monatlich die von den Banken ausgeschriebenen Stellen, wobei für die Auswertung nur Stellen in der Schweiz berücksichtigt werden.