Dass es für den Schutz der Menschen wichtig sei, unermüdlich vorauszuschauen, zu überwachen, zu warnen und zu koordinieren, stellen auch Mitte-Staatsrätin Franziska Biner und ihr FDP-Amtskollege Ganzer fest. Für SVP-Staatsrat Ruppen ist die Wiederherstellung der Zufahrten nach Blatten ein starkes und konkretes Zeichen der Hoffnung dafür, dass das Leben im Lötschental Zukunft hat.