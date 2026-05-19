Aufatmen können sie noch nicht: Noch befindet sich der Satellit auf der Rakete. Exakt 57 Minuten nach dem Start wird sich die Raketenspitze in zwei Teile sprengen und «Smile» freigeben. Die Solarpaneele des Satelliten werden sich nach 63 Minuten entfalten - gelingt dies, gilt der Start als Erfolg. Bis man ganz genau weiss, ob alles klappt, wird es laut den Forschenden aber mehrere Tage dauern.