Uneinigkeit auch bei Verbänden

Auch die Branchenverbände sind sich bei der Deklarationspflicht für Flugtransporte von Bananen, Papayas oder Wagyu-Fleisch in die Schweiz uneins. Konsumenten würden mit einer solchen Regelung in die Irre geführt, teilte etwa Gastrosuisse mit. Denn gemäss der in der parlamentarischen Initiative aufgeführten Skizze des Gesetzes, müssten Produkte, die über ausländische Flughäfen auf dem Land- und Seeweg in die Schweiz gelangen, nicht deklariert werden.