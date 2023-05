Ab Juni 2024 solle die Gebühr über acht Quartale hinweg erhoben werde, teilte der Fonds mit. Diese könnte aber noch angepasst werden, sollten sich die geschätzten Verluste für den Fonds ändern. Der Einlagenschutz des FDIC gilt für Einlagen bis zu 250.000 Dollar. Die Zusammebrüche der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im März hatten weltweit Turbulenzen in dem Sektor ausgelöst. Beide Regionalbanken hatten sehr hohe Anteile an ungesicherten Einlagen besessen. Ihr Kollaps ereignete sich, als ein Vertrauensverlust dazu führte, dass Kunden in kurzer Zeit Milliarden an Dollar von ihren Konten abzogen. Am 10. März zogen die Aufseher schließlich den Stecker bei der SVB und unterstellten sie dem FDIC. Die Signature Bank war kurze Zeit danach in die Knie gegangen. (Bericht von Pete Schroeder Bearbeitet von Frank Siebelt Redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)