Mit einer Sternfahrt von rund tausend Traktoren nach Madrid wollen die Bauern in Spanien an diesem Mittwoch ihre schon seit zwei Wochen anhaltenden Proteste fortsetzen. Die Traktoren hätten am Dienstag ihre Fahrt in die Hauptstadt aufgenommen, teilte der organisierende Verband Unión de Uniones mit. Die spanischen Bauern fordern «faire Preise» und eine stärkere Position in der Kette von der Erzeugung bis zum Verkauf der Lebensmittel. Spanien gilt als Obst- und Gemüsegarten Europas. Auch in Deutschland und anderen Ländern des Kontinents gab und gibt es Bauernproteste.

20.02.2024 20:01