Neunköpfiger Stiftungsrat

Präsidiert wird die Stiftung unter dem Namen Beloved von der ehemaligen Bundesrätin Doris Leuthard. Der Stiftungsrat zählt neun Mitglieder, «Persönlichkeiten, die für ihre Fachkompetenz und ihr Engagement bekannt sind, insbesondere in den Bereichen Medizin, Opferbetreuung und menschliche Begleitung», wie der Kanton Wallis präzisiert.