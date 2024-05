Rund 3600 Menschen haben sich nach Polizeiangaben zum Start der sogenannten Revolutionären 1. Mai-Demonstration in Berlin versammelt. Der Zustrom am Südstern im Stadtteil Kreuzberg sei noch gross, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochabend kurz vor dem Start des Protestzuges. Erfahrungsgemäss kämen auf der Strecke immer noch viele Menschen hinzu, hiess es von der Polizei. «Wir sind schon unglaublich viele!», hiess es von den Veranstaltern bei der Onlineplattform X.