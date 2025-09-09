Ähnliche Transaktionen bei Schindler standen in der Vergangenheit in der Regel im Zusammenhang mit Umschichtungen von der vierten in die fünfte Generation der Eigentümerfamilien Schindler und Bonnard. Dass der Konzern als Familienunternehmen langfristig in Schweizer Hand bleibt, ist ein Ziel der beiden Familien.