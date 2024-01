In Deutschland sind die Verkaufspreise im Grosshandel im Dezember erneut gesunken. Gegenüber dem Vorjahresmonat gingen sie um 2,6 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag in Wiesbaden mitteilte. Allerdings fällt der Rückgang schwächer aus als zuvor: Im November waren die Preise um 3,6 Prozent und im Oktober um 4,2 Prozent gesunken. Insgesamt ist es der neunte Rückgang in Folge.

15.01.2024 10:02