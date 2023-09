In Deutschland sind die Preise auf Grosshandelsebene im August weiter gesunken. Gegenüber dem Vorjahresmonat gingen die Grosshandelspreise um 2,7 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Es ist der fünfte Rückgang in Folge. Im Monatsvergleich stieg das Preisniveau leicht um 0,2 Prozent.

12.09.2023 09:04