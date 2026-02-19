Logistik und Geschäftsleitungsmitglied bei Pistor tätig war und Ende Juni in den Ruhestand geht.
Der 45-jährige Logistik- und Supply-Chain-Experte Gasser werde die logistische Leistungsfähigkeit des Unternehmens auf
die Zukunft ausrichten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Dabei werde er die Warenumschlagszentren, die Distribution sowie die Infrastrukturentwicklung bei Pistor verantworten. Gasser war zuvor unter anderem mehrere Jahre bei der Migros und zuletzt als COO bei der Brack.Alltron AG tätig.
Die Pistor AG liefert jährlich 120'000 Tonnen Ware an Bäckereien, die Gastronomie und den Gesundheitsmarkt aus
pre/hr
(AWP)