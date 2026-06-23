Der Halbleiterhersteller X-FAB baut eine neue Chipfabrik und erweitert damit seine Produktions in Erfurt. In das Grossprojekt sollen nach Angaben von Geschäftsführer Gabriel Kittler 300 bis 400 Millionen Euro fliessen. Unterstützung kommt von Bund und Land, die eine Finanzspritze von insgesamt 127,4 Millionen Euro geben, wie Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (beide CDU) in Erfurt mitteilten. Die EU hatte Ende 2025 Finanzhilfen für neue Chipfabriken in Erfurt und Dresden genehmigt.