Ein wesentlicher Grund für diesen grossen Beitrag liegt in der höheren Produktivität der grossen Firmen. Ein Zürcher Grossunternehmen generiert pro Vollzeitstelle eine durchschnittliche Wertschöpfung von rund 205'000 Franken. Im Vergleich dazu kommen Kleinstunternehmen lediglich auf einen Wert von 139'000 Franken pro Arbeitsplatz. Diese Differenz erklärt sich stark durch die Branchenstruktur, da Grossfirmen besonders in hochproduktiven Sektoren wie dem Finanzwesen, der Industrie oder der Informationsbranche tätig sind.