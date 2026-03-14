Magyar marschiert wiederum mit seinen Anhängern vom Stadtzentrum zum Heldenplatz, auf dem er ungefähr um 16.00 Uhr zur Menge sprechen will. In Ungarn wird am 12. April turnusgemäss ein neues Parlament gewählt. Umfragen zufolge hat der bürgerliche Magyar gute Chancen, die Wahl zu gewinnen und Orban nach 16 Jahren zu entmachten.
Der 15. März ist in Ungarn ein Nationalfeiertag. Er erinnert an die ungarische Revolution von 1848/49, die vom Habsburgerreich niedergeschlagen wurde. Beide Politiker wollen mit ihren Kundgebungen an diesem Tag ihre Stärke demonstrieren. Sie rechnen mit jeweils mehr als 100.000 Teilnehmern./gm/DP/zb
(AWP)