Grosskundgebungen des regierenden Ministerpräsidenten Viktor Orban und seines Herausforderers Peter Magyar läuten an diesem Sonntag in Budapest das Finale im ungarischen Wahlkampf ein. Orbans Anhänger ziehen im Rahmen eines sogenannten «Friedensmarsches» von der Margaretenbrücke zum Kossuth-Platz vor dem Parlament. Der rechtspopulistische Regierungschef wird dort den Plänen zufolge um 13.00 Uhr eine Rede halten.