In einem der bisher grössten Prozesse in Deutschland tagt das Bayerische Oberste Landesgericht zum Auftakt am 22. November in der 700 Quadratmeter grossen und elf Meter hohen sogenannten Wappenhalle aus den 1930er-Jahren, wie das Gericht am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte. Man erwarte zwar, dass bei weitem nicht alle Beteiligten kommen, sei damit aber auf bis zu 500 Anwesende vorbereitet, sagte ein Gerichtssprecher. Das Münchner Messegelände wurde in den 1990er Jahren auf dem Areal des ehemaligen Flughafens im Stadtteil Riem errichtet.