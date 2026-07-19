Russland habe ​rund vier Dutzend dieser Raketen abgefeuert, schreibt der geschäftsführende Aussenminister Andrij Sybiha auf der Online-Plattform X. Er bezeichnet das russische Vorgehen als brutalen Terrorangriff und fordert ‌angemessene und starke Reaktionen sowie mehr Druck auf die Führung in Moskau, um diesen Terror zu beenden.

Der ​ukrainischen Luftwaffe zufolge hatte Russland bei ​dem Angriff in der Nacht ​41 Raketen eingesetzt. Davon habe die Luftabwehr 18 Raketen abgefangen. ‌Hauptziel des russischen Angriffs sei die ukrainische Hauptstadt Kiew gewesen. Dort wurde nach Angaben der Behörden mindestens ​ein ​Mensch getötet. 13 weitere Menschen ⁠seien verletzt worden.

(Reuters)