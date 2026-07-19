Russland habe ​rund vier Dutzend dieser Raketen abgefeuert, schreibt der geschäftsführende Aussenminister Andrij Sybiha auf der Online-Plattform X. Er bezeichnet das russische Vorgehen als brutalen Terrorangriff und fordert ‌angemessene und starke Reaktionen sowie mehr Druck auf die Führung in Moskau, um diesen Terror zu beenden.