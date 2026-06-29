Per 1. Januar 2027 werde die Unternehmensstruktur vereinfacht, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die neue Struktur gliedere sich in eine Geschäftsleitung, drei operative Direktionen - Energie, Stromverteilung und Energielösungen - sowie zwei bereichsübergreifende Direktionen für Governance und Kommunikation sowie Finanzen und Informatik.