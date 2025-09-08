Im Rahmen dieser Umstrukturierung wechseln laut den Angaben Mitarbeitende mit bereichsübergreifenden Funktionen per 1. Januar 2026 zu Groupe E Tech AG. Diese Umstrukturierung führe aber gleichzeitig auch zu einer Veränderung des Personalbestands, was in den nächsten zwei Jahren innerhalb der Gruppe zu einem Abbau von rund 15 Arbeitsplätze führe.