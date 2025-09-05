Verwaltungsratspräsident Pierre Varenne erklärte, Sapin sei mit den Herausforderungen des Energiesektors bestens vertraut und habe die nötige Erfahrung, um Groupe E durch den Wandel der Branche zu steuern. Der neue Generaldirektor will den Fokus künftig unter anderem auf eine stärkere Kundennähe, stabile Qualität und eine verbesserte Finanzleistung legen. Zugleich soll die Umsetzung der Unternehmensstrategie und die Beschleunigung der Energiewende vorangetrieben werden.