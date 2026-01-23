Mösching wird diese Funktion am 1. Mai 2026 antreten, wie die Groupe E am Freitagabend bekannt gab. Sie war zuletzt Finanzchefin des Kantonsspitals Baselland.
«Mit dieser Ernennung hat sich der Verwaltungsrat für eine externe Rekrutierung entschieden und bekräftigt damit seinen Willen, die Geschäftsleitung mit einem neuen Blickwinkel und erweiterten Kompetenzen in den Bereichen Finanzen und Informatik zu bereichern, um die strategischen Entwicklungen der Gruppe zu begleiten», schrieb die Groupe E.
Kurz vor Weihnachten hatte die Groupe E die Zusammenarbeit mit Finanzchef Willy Zeller nach rund 16 Jahren Knall auf Fall beendet. Die Finanz- und IT-Aktivitäten sollten künftig effizienter geführt und stärker auf die operativen Ziele der Gruppe ausgerichtet werden, hatte es am 22. Dezember geheissen.
Interimsfinanzchef Christophe Grandjean werde das Amt bis Ende April ausführen und damit die Kontinuität der Aktivitäten sicherstellen, schrieb die Groupe E.
jb/cf
(AWP)