Page ist CEO der Condis SA und verfügt über langjährige Erfahrung in Energieunternehmen, Dupont arbeitet seit 1990 für die Groupe E und ist seit 2018 Präsident der Personalkommission, wie das Unternehmen am Wochenende mitteilte.
Gleichzeitig soll der Verwaltungsrat auf neun von bisher elf Mitgliedern verkleinert werden. So treten Paul-Albert Nobs, Pierre-Alain Egger und Laure-Emmanuelle Perret nicht mehr zur Wiederwahl an, Roger Nordmann war nach seiner Wahl in den Waadtländer Staatsrat aus regulatorischen Gründen bereits Anfang April aus dem Gremium ausgetreten.
Die Mandate der übrigen Verwaltungsratsmitglieder sollen um drei Jahre verlängert werden. Dabei handelt es sich um Yasmine Caliseri Arzner, Olivier Curty, Nicolas Kolly, Lionel Panchaud, Aline Vaglio Florentin, Thomas Wettstein und Pierre Varenne als Präsident.
cf/uh
(AWP)