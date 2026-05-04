Gleichzeitig soll der Verwaltungsrat auf neun von bisher elf Mitgliedern verkleinert werden. So treten Paul-Albert Nobs, Pierre-Alain Egger und Laure-Emmanuelle Perret nicht mehr zur Wiederwahl an, Roger Nordmann war nach seiner Wahl in den Waadtländer Staatsrat aus regulatorischen Gründen bereits Anfang April aus dem Gremium ausgetreten.