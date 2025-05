Paccot FR (awp/sda) - Nach Abschluss der Konsultationsphase strebt die Groupe E noch 168 Entlassungen an anstatt der ursprünglich vorgesehenen 188. Das Freiburger Energieunternehmen wird nun in Absprache mit den Sozialpartnern einen Sozialplan erarbeiten, wie es am Dienstag mitgeteilt hat.