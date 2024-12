Paccot (awp) - Das Westschweizer Energieunternehmen Groupe E wird die Gaspreise im kommenden Jahr senken. Die Lage am Gasmarkt habe sich entspannt und die Aussichten für den Winter seien trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten positiv, teilte Groupe E am Montag mit. Zudem seien die Gasspeicher in der EU mit über 95 Prozent gut gefüllt.