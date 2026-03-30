Für das laufende Jahr rechnet Groupe E unter Berücksichtigung ungünstiger regulatorischer Rahmenbedingungen mit einem stabilen Betriebsergebnis im Vergleich zu 2025. In den kommenden zehn Jahren plant das Unternehmen Investitionen von rund 2 Milliarden Franken, insbesondere in erneuerbare Energien, Stromnetze und Fernwärme. Zur Finanzierung dieser sei 2025 eine zweite Obligationenanleihe über 250 Millionen Franken platziert worden, heisst es.