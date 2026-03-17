Der Rückgang der Mehlmengen sei auf die Verlagerung der Produktion eines Kunden ins Ausland sowie auf die Änderung der Zolltarife für «technische Mehle» zurückzuführen, hiess es weiter. Deshalb habe man von 2023 bis 2025 signifikante Marktanteile verloren. Zudem herrsche auf dem Schweizer Markt wegen Überkapazitäten in der Müllerei ein Preiskrieg.