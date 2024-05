près-Marnand (awp) - Die Aktionäre der Mühlenbetreiberin Groupe Minoteries haben dem Verwaltungsrat Karl Zeller an der Generalversammlung vom Mittwoch eine Absage erteilt. Er wurde nicht für eine weitere Amtszeit wiedergewählt. Ausserdem lehnten die Aktionäre die Zuwahl von Thomas Spahni, Marcel Zahner und Marc Müller in den Verwaltungsrat «deutlich ab», wie die Gesellschaft am Abend mitteilte.