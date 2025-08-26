Der Nettoumsatz sank der am Dienstag veröffentlichten Mitteilung zufolge um 2,8 Prozent auf 71,1 Millionen Franken. Dies war demnach vor allem auf eine geringere Nachfrage nach traditionellen Mehlsorten zurückzuführen. Die Gesamtmenge ging um 7,7 Prozent auf rund 57'000 Tonnen zurück.