Im Gegenzug will die GMSA die Mühle in Naters, einem der fünf aktuellen Produktionsstandorte des Unternehmens, schon in der zweiten Jahreshälfte 2024 schliessen. Für den Zeitraum bis zur Eröffnung der Anlage in Riddes sei eine Übergangslösung geplant. Finanzielle Angaben werden in der Mitteilung nicht gemacht.