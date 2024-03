Die Aussichten für das laufende Jahr seien «umso komplexer, als die Müllereibranche in der Schweiz seit Langem nicht mehr einem solchen Druck ausgesetzt war, wie er derzeit herrscht», schreibt die Gruppe weiter. Es gebe «seit Jahrzehnten eine gewisse Überkapazität in der Produktion, und diese wird in den nächsten Jahren aufgrund verschiedener Phänomene im Zusammenhang mit Nachfragerückgängen potenziell zunehmen», hiess es weiter.