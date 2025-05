près-Marnand/Müllheim-Wigoltingen (awp) - Die Westschweizer Mühlenbetreiberin Groupe Minoteries kauft den Thurgauer Müesli- und Flockenhersteller E. Zwicky AG. Sie übernimmt in diesem Zusammenhang per 1. Juni auch alle rund 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Der Standort Müllheim-Wigoltingen werde weiter betrieben.