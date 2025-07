près-Marnand (awp) - Die Mühlenbetreiberin Groupe Minoteries (GMSA) hat eine neue Mühle in Riddes in der Nähe von Martigny eingeweiht. Diese soll das Mehl für die Produktion des Walliser Roggenbrotes AOP und andere regionale Spezialitäten herstellen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Dienstag heisst.