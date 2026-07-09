Den Angaben zufolge handelt es sich um die erste Säule-3a-Lösung dieser Art in der Schweiz. Das Angebot sei ein erster Schritt in Richtung einer freiwilligen «4. Säule», welche die bestehende Altersvorsorge um eine stärkere Absicherung gesundheitlicher Risiken ergänze.
Die neue Vorsorgelösung sieht neben der Altersvorsorge eine Kapitalleistung bei schwerer Krankheit sowie eine finanzielle Absicherung bei Erwerbsunfähigkeit oder Todesfall vor. Blieben solche Ereignisse aus, werde das angesparte Kapital bei Vertragsende ausbezahlt.
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(AWP)