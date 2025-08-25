Sämtliche Wohnungen - «vom Studio bis zur Vierzimmerwohnung» - verfügen über Balkon oder Terrasse mit Blick auf die Bergwelt, wie die Reka-Genossenschaft am Montag in einer Mitteilung schrieb. Im Dorf wird es ein Gemeinschaftshaus mit Lounge und Selfservice-Restaurant mit regionaler Küche und grosser Terrasse geben, ebenso eine Bikevermietung, Sportfelder, Spielplätze, ein Wellnessbereich und ein Erlebnisbad.