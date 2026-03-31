Die digitalen Briefe können per Post-App via Smartphone, ePost-Plattform oder Anbindung an eine bestehende Software verschickt werden. Dafür lade man zum Beispiel eine PDF-Datei hoch. Der Versand kostet 40 Rappen, bei Zusatzdiensten, wie einer Zustell- oder Abrufbestätigung, mehr. Die digitale Post erhält einen Zeitstempel und landet dann digital in der Post-App - oder auf Wunsch im realen Briefkasten.