Die rechtspopulistische AfD verdoppelt ihr Ergebnis und landet auf Platz drei. Die sozialdemokratische SPD - die als Koalitionspartnerin der CDU von Kanzler Friedrich Merz an der deutschen Regierung beteiligt ist - stürzt auf ein historisches Tief bei Landtagwahlen deutschlandweit. Die wirtschaftsliberale FDP und die Linke scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde, sind also künftig nicht im Parlament von Baden-Württemberg - dem Landtag - vertreten.